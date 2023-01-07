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Антирекорд обрання спікера Палати представників та розмова Резнікова з очільником Пентагону: головні новини ночі 7 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1995
Час на прочитання
1 хв
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Антирекорд обрання спікера Палати представників та розмова Резнікова з очільником Пентагону: головні новини ночі 7 січня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 7 січня 2023 року:

  • 13 невдалих спроб: у Палаті представників досі не обрали спікера Читати далі –>
  • У ДТЕК повідомили, яку шкоду безпілотники завдають енергосистемі Читати далі –>
  • "Нога була вже синя і холодна": як лікарі врятували ногу хлопчику з Херсону Читати далі –>
  • "Оцінка підтвердилася": у Держдепі нагадали про цинічні заклики Росії до "перемир'я" Читати далі –>
  • Резніков поспілкувався з очільником Пентагону допомогу від США: деталі Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1995
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