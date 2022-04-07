Антиросійські санкції і 5 тисяч станцій Starlink: у МЗС розповіли про підтримку світу

Антиросійські санкції і 5 тисяч станцій Starlink: у МЗС розповіли про підтримку світу

Міжнародна спільнота продовжує надавати підтримку Україні.

МЗС прозвітувало про перемоги України на дипломатичному фронті станом на 6 квітня.

Про це інформує пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Підтримка світу

Президент Сполучених Штатів Джо Байден уповноважив держсекретаря США надати оборонну допомогу Україні на суму 100 мільйонів доларів.

Санкції

США, ЄС та країни Групи семи ввели проти Росії широкомасштабні економічні санкції. Це включає повні блокуючі санкції щодо найбільшої фінансової установи Росії, Сбербанку, та найбільшого приватного банку Росії, Альфа Банку. Обмеження також передбачають заборону на інвестиції в РФ.

Союзники запровадили санкції проти дітей президента Путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки Росії, включаючи колишнього президента і прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва та прем’єр-міністра Михайла Мішустіна.

Кількість висланих російських дипломатів за період з 24 лютого вже перевалила чотири сотні. Греція оголосила про висилку дванадцятьох російських дипломатів, а Норвегія – трьох.

7 квітня Генеральна Асамблея ООН розгляне питання про виключення РФ з Ради ООН з прав людини.

Гуманітарна допомога

Британія пожертвує Україні 20 машин швидкої допомоги.

Уряд найбільшої канадської провінції Онтаріо оголосив про створення нової стипендії для студентів-українців, які постраждали від війни. Бюджет стипендійної програми становить 1,9 мільйона доларів.

USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) забезпечив надання уряду України 5,000 супутникових терміналів Starlink Terminals у рамках партнерства з американською аерокосмічною компанією SpaceX.

Starlink – це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або зруйнованих війною регіонах світу отримувати доступ до Інтернету.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про результати звернення до парламенту Ірландії.

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