"Антивоєнна коаліція в дії": Зеленський переговорив із Джонсоном та Дудою

"Антивоєнна коаліція в дії": Зеленський переговорив із Джонсоном та Дудою

Президент України переговорив із керівниками ЄС, європейських країн та Варфоломієм.

Президент Володимир Зеленський переговорив із прем'єр-міністро Борисом Джонсоном та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Поговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсом і президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію. Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!", - зазначив Зеленський.

Деталей розмови президент України не повідомив, враховуючи, що країна нині перебуває в стані війни з Росією, яка напала 24 лютого.

Також Зеленський говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, одна з тем була – вступ України до Євросоюзу.

Ще одна телефонна розмова була зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

"Дякую за теплу розмову, Ваша Всесвятосте Варфоломію. Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру", - зазначив Зеленський.