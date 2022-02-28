Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Антивоєнна коаліція в дії": Зеленський переговорив із Джонсоном та Дудою

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Антивоєнна коаліція в дії": Зеленський переговорив із Джонсоном та Дудою

Офіс Президента України

Президент України переговорив із керівниками ЄС, європейських країн та Варфоломієм.

Президент Володимир Зеленський переговорив із прем'єр-міністро Борисом Джонсоном та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Поговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсом і президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію. Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!", - зазначив Зеленський.

Деталей розмови президент України не повідомив, враховуючи, що країна нині перебуває в стані війни з Росією, яка напала 24 лютого.

Також Зеленський говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, одна з тем була – вступ України до Євросоюзу.

Ще одна телефонна розмова була зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

"Дякую за теплу розмову, Ваша Всесвятосте Варфоломію. Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру", - зазначив Зеленський.

Звернення Зеленського: те, що окупанти роблять у наших містах, тягне на міжнародний трибунал

Звернення Зеленського: те, що окупанти роблять у наших містах, тягне на міжнародний трибунал

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація