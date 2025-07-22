"Антикорупційний бліцкриг": засновник "Повернись живим" розкритикував ухвалення закону про НАБУ

Віталій Дейнега / © Віталій Дейнега/Facebook

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Засновник благодійного фонду “Повернись живим” Віталій Дейнега заявив, що ухвалення законопроєкту №12414, який фактично ліквідовує незалежність НАБУ та САП, відбулося в умовах інформаційного вакууму, спричиненого світовою політичною кризою.

Відповідний допис Дейнега оприлюднив у Facebook.

“Як росія чекала ідеальної кризи, щоб напасти на нас, так і наші депутати дочекались ідеального моменту, щоб “зламати” антикорупційну систему”, — написав Дейнега.

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Він назвав це “антиєвроінтеграційним бліцкригом”, який реалізували буквально за один день, скориставшись тим, що Європа мовчить, а в США — “несеться своє”.

За словами Дейнеги, однією з причин втрати незалежності антикорупційних органів може бути їхня зацікавленість у розслідуваннях закупівель дронів, які стали надто політизованою і водночас чутливою темою. Він нагадав, що раніше публічно звертав увагу на непрозорість закупівель, зокрема — у структурах, пов’язаних із Мінцифрою.

“По різних даних, у дронах уже “сидить” значна частина поточних і навіть колишніх високопосадовців”, — зазначив він, додавши, що контроль над виробниками й моделями дронів став елементом політичної боротьби.

На думку Дейнеги, саме через потенційні загрози високопосадовцям “розмотування” цих справ могло стати причиною обмеження повноважень НАБУ і САП. Водночас він зазначив, що першим удару зазнала не антикорупційна інфраструктура, а її активістська частина, яка нібито не захотіла розслідувати корупційні схеми в оборонній сфері.

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“Сьогодні ми відкотились на 12 років назад у розвитку”, — підсумував Дейнега і закликав до розголосу ситуації.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський вже сьогодні планують підписати ухвалений документ.