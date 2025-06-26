Антирейтинг Порошенка побив рекорд: 8 з 10 українців не довіряють політику, - опитування

© УНІАН

Про це свідчать опубліковані 25 червня результати спільного дослідження відразу трьох соціологічних установ — Інституту стратегічних досліджень і прогнозів Янус, Центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS і щомісячного видання Барометр громадських настроїв.

Так, згідно з результатам опитування, Петру Порошенку скоріше не довіряють або повністю не довіряють 79,6% українців. Повністю довіряють лідеру "Європейської солідарності" лише 5,5% респондентів.

Різке погіршення ставлення громадян до цього політика експерти раніше пояснювали рядом причин. Так, експерт Петро Олещук назвав основні з них:

«Перше - це санкції та підозра в державній зраді, пов’язані з багаторічною співпрацею Порошенка з росією, звинуваченнями у лобіюванні розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму, оборудками зі Свинарчуками та Медведчуком, торгівлею вугіллям з ОРДЛО та зв'язками з УПЦ МП. Друге – це суттєве збагачення Порошенка саме у період війни, коли, нардеп прокручував донати українців через свій банк під відсотки та заробляв на військових облігаціях. Цинізму додає те, що заробіток цей не просто на народі, а ще й на крові. Третє – лицемірство, коли піар-акції Порошенка контрастують із його реальними діями. Дрони, куплені на донати українців, лежать на складах. Їх не можна передати військовим, поки Порошенко не повернеться з відпочинку за кордоном, щоб зняти драматичне відео», – пояснив Олещук.

На думку політолога Валентина Гладких, зростання недовіри до Порошенка означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика.

«Саме такі показники свідчать про те, що люди вірять слідству та закону, а не Порошенку. А він зрадив. І не просто зрадив. Він проміняв Україну на криваві гроші путіна. Він обіймав диктатора, а потім зі сльозами нагороджував героїв посмертно, а потім знову торгував з Росією. Його діти проміняли Україну на лакшері-життя в Лондоні. Для нього держава, як і для путіна — джерело ресурсів. Тому люди чітко сигналізують: Порошенко – не жертва, він – співучасник злочинів», — зазначив експерт.

Опитування проводилося по всій Україні окрім окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії з 6 по 11 червня 2025 року методом особистого інтерв'ю. У ньому взяли участь 2 тисячі респондентів віком від 18 років. Статистична похибка приблизно дорівнює 2,6%.

Як повідомлялось, Петро Порошенко під виглядом відрядження до німецького міста Вісбаден для участі в засіданні міжпарламентської ради Україна – НАТО насправді провів із сім’єю час на відпочинку у Туреччині. Там він подарував 1 мільйон доларів США своїм дітям, серед яких - військовозобов’язаний син Порошенка Олексій. Останній – офіційно визнаний ухилянтом: разом з братом вони виїхали з України до Лондона перед повномасштабним вторгненням.