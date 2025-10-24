Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

Ключові зміни у війні та її сприйнятті головними світовими акторами відбулися не на полі бою, а у великій політиці. Зокрема, Денисенко наголошує на «антиросійському розвороті» Дональда Трампа, який, на думку експерта, кардинально змінює ситуацію.

Про це написав політолог, керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко у Facebook.

У своєму дописі Денисенко виділив дві головні події, що відбулися минулого тижня, які справді є переломними, на відміну від очікуваних поставок зброї:

розрахунки Путіна не справдилися;

Трамп став на шлях Рейгана.

«1. Путін не розраховував на те, що Трамп введе санкції і вважав, що і надалі зможе водити Трампа за ніс. Гра Путіна була в дві речі: не посваритися з Трампом і виграти час. Він виграв майже девʼять місяців. І це справді багато. Надалі він також старатиметься не доводити рівень сварки до критичного, але його демарш щодо Будапешта говорить про одне: Рубікон перейдено. Він увійшов в свій „Афганістан“ з усіма відповідними наслідками.

2. Ввівши санкції проти «Роснєфті» та «Лукойла» Трамп, по суті, став на шлях Рейгана з його імперією зла. Мотиви, звичайно різні (в одного була ідеологія в іншого особиста образа), але з цього шляху неможливо вже зійти. Знову-таки, з усіма відповідними наслідками», — написав політолог.

Вадим Денисенко підкреслив, що його допис є лише констатацією змін, як він їх бачить, а не висновками.

Що передувало

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня країни ЄС досягли політичної згоди щодо 19-го пакету санкцій проти РФ. Остаточне рішення стало можливим після того, як Словаччина зняла свої застереження. Після цього було запущено письмову процедуру для формального затвердження.

Крім того, 22 жовтня США запровадили санкції проти «Роснефти» та «Лукойла», а також понад 30 їхніх дочірніх компаній. Як заявили в американському Мінфіні, санкції запроваджено через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу в Україні. Вони мають послабити енергетичний сектор РФ та обмежити здатність Кремля фінансувати війну.