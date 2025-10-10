- Дата публікації
"Антиукраїнська істерія": Тихий висловився про заяви Орбана
У МЗС вважають, що антиукраїнська істерія, яка відбувається в Угорщині, позбавлена будь-яких підстав.
В уряді прем’єра Угорщини Віктора Орбана свідомо нагнітають антиукраїнську істерію, яка не має нічого спільного з реальністю. Потрібно буде багато часу, щоб залікувати ці відносини.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.
У МЗС відповіли на антиукраїнські заяви Будапешта
Тихий наголосив: усі звинувачення є божевільними та абсурдними. Він також зазначив, що Україна готова до взаємодії та вирішення усіх питань. Зокрема, аспекту національних меншин.
«Ми не розуміємо логіки блокувати відкриття переговорних кластерів в принципі. Угорщина демонструє повну неадекватність. Хочу нагадати, що навіть диктатор Путін не проти вступу України до ЄС, а Орбан — проти», — сказав Тихий.
Речник МЗС додає, що позиція Орбана пояснюється внутрішньою політикою та намаганнями вибороти електоральні бали для себе. Натомість головне питання в іншому — залежність Угорщини від російських енергоресурсів.
«Чому він досі хоче зберігати залежність Угорщини та Європи від російських енергоресурсів, замість переорієнтації на американські та інші, яких вдосталь на ринку», — сказав він.
Раніше Тихий висловився про те, що черговим ударом РФ по енергетиці України саме 10 жовтня, на річницю першої масованої атаки 2022 року, Путін дав чіткий сигнал світові — він не збирається завершувати війну. Диктатор продовжує вдаватися до традиційних методів.
«Це простий, тупий, перепрошую, сигнал від Росії світу, що політика агресії і терору триває. І Росія за ці три роки не змінила свого курсу агресії, терору та ультиматумів», — заявив він.