Апеляційний суд скасував майже півмільярдний штраф у цивільному позові проти Дональда Трампа
Апеляційний суд штату Нью-Йорк скасував майже 500‑мільйонний цивільний штраф, що раніше був накладений на президента Дональда Трампа. Проте суд підтвердив, що Трамп і його компанія вчинили шахрайство, підвищуючи свої статки в офіційних документах упродовж багатьох років.
У четвер, 21 серпня 2025 року, апеляційний суд штату Нью-Йорк ухвалив рішення скасувати величезний штраф, накладений нижчестоячим судом, вважаючи його надмірним і таким, що порушує восьму поправку Конституції США — яка забороняє надмірні штрафи. Водночас суд залишив у силі рішення, яким Трампа та його компанію визнано винними у фінансовому шахрайстві.
Про це пише Associated Press.
У 2024 році суд першої інстанції встановив, що Дональд Трамп, його компанія та його двоє старших синів надали завідомо завищену інформацію про свої активи — щоб отримати вигідні кредити та страхування. Суд зобов’язав їх виплатити штраф у понад 355 мільйонів доларів, який із відсотками сягнув приблизно 500 мільйонів.
Апеляційний суд визнав, що хоча факти шахрайства підтверджені, накладений штраф був непропорційним — "вкрай надмірним."
Суди погодилися з тим, що існують чіткі докази шахрайства, але відхилили фінансове стягнення як надмірне за Конституцією.
Хоча штраф було скасовано, залишаються чинними обмеження на керівні повноваження: Дональд Трамп та його два старші сини заборонені виконувати керівні функції в компаніях штату Нью-Йорк протягом кількох років.
Дональд Трамп назвав це «повною перемогою». А для генеральної прокурорки штату Летиції Джеймс рішення стало частковим успіхом, оскільки підтвердження факту шахрайства лишає відкритим шлях до подальших судових дій — її офіс планує оскаржувати рішення.
Рішення апеляційного суду вже назвали важливим політичним реваншем Трампа після повернення до Білого дому. Деякі експерти, натомість, побачили в ньому прояв "lawfare" — політично мотивованих переслідувань.
