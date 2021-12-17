Апеляційний суд відмовився відпускати Медведчука з-під домашнього арешту

Медведчука судять у справі про державну зраду та фінансуванню тероризму.

Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід народному депутатові від ОПЗЖ, кумові Володимира Путіна Віктору Медведчуку у справі щодо держзради. Суд відмовився відпустити нардепа з-під домашнього арешту.

Про це стало відомо під час засідання суду, яке відбулося 17 грудня.

Адвокати та прокуратура оскаржували ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12 жовтня 2021 року, відповідно до якої Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та обрання йому цілодобового домашнього арешту. Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляції та залишила без змін. Апеляційні скарги сторони захисту і прокуратури залишено без задоволення.

Зазначимо, розгляд апеляції був запланований 6 грудня, однак засідання суду відклали через неявку Медведчука до суду. Адвокати надали довідку про те, що народний депутат перехворів на коронавірус.

Нагадаємо:

11 жовтня Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.

12 жовтня суддя відхилила клопотання прокурора і залишила Медведчука під домашнім арештом.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

Оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.