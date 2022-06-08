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"Апетити імперії не обмежуються Україною": Подоляк прокоментував плани РФ "скасувати" незалежність Литви

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"Апетити імперії не обмежуються Україною": Подоляк прокоментував плани РФ "скасувати" незалежність Литви

Фото: Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що намір Держдуми Росії скасувати визнання незалежності Литви – черговий доказ, що апетити РФ не обмежуються Україною.

А шлях до миру в України лежить через постачання важкої зброї.

Про це Подоляк написав у Мережі 8 червня.

"Наміри російської думи "скасувати" незалежність Литви – ще один доказ, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які балачки про шлях до миру через збереження варварської фізіономії рф – самообман, що принесе війну на територію ЄС", – йдеться у дописі радника голови ОП.

"Шлях до миру лежить через постачання Україні важкої зброї", – наголосив він.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що до Держдуми РФ внесли законопроєкт про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

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