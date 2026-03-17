Очільник МЗС Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров і надалі відкидає будь-які переговорні варіанти врегулювання війни в Україні, якщо вони не передбачають повного виконання вимог Москви — навіть у разі готовності до територіальних поступок.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Під час спільного брифінгу 16 березня з прем’єр-кабінет-секретарем і очільником МЗС Кенії Мусалією Мудаваді Лавров заявив, що Росія не погодиться припинити війну навіть у разі, якщо Україна «визнає реалії „на місцях“» і повністю відмовиться від Донбасу на користь РФ.

Він також підкреслив, що нинішня демократично обрана українська влада є «першопричиною» війни, а потенційні європейські миротворчі сили, які можуть бути розміщені на підконтрольних Україні територіях, назвав «окупаційними силами».

«Таке трактування європейських військ, які могли б бути розгорнуті на українській території за згодою України, але, ймовірно, без згоди Росії, свідчить про спробу Росії нав’язати контроль над суверенною територією України, натякаючи, що ці території нібито не є частиною України», — йдеться у звіті ISW.

Аналітики нагадали, що Кремль систематично використовує риторику «першопричин» для просування своїх максималістських вимог, серед яких — питання розширення НАТО, нейтрального статусу України, «демілітаризації» (тобто зменшення української армії до рівня, що не дозволить країні оборонятися) та «денацифікації» (заміни чинної влади на проросійський маріонетковий режим).

Російське керівництво й надалі публічно заявляє про небажання відмовлятися від цих вимог навіть у межах тристоронніх переговорів зі США та Україною.

Мирні переговори України, РФ та США — останні новини

Нагадаємо, 16 березня Лавров заявив, що Україна начебто не готова до переговорів, тому Росія продовжуватиме війну до досягнення своїх цілей. За його словами, президент РФ Володимир Путін нібито неодноразово підтверджував прихильність Москви до «переговорного рішення», але через позицію Києва окупанти планують діяти силовим шляхом.

За даними Financial Times, мирний процес щодо України під загрозою зриву через втрату інтересу з боку президента СШ Дональда Трампа та фокус Вашингтона на війні з Іраном. Європейські дипломати зазначають, що ескалація на Близькому Сході відсунула українське питання на другий план, що стало «катастрофою» для Києва.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив паузу в переговорах, пояснивши її новими пріоритетами Вашингтона.

Тристоронні зустрічі, остання з яких відбулася в середині лютого, призупинені на невизначений термін після ударів по Ірану.