Апетити Путіна ростуть: Кремль відкрито націлився на окупацію нових регіонів України

Високопосадовці країни-агресорки Російської Федерації продовжують заявляти про свої територіальні цілі в Україні та зухвало натякають на захоплення нових областей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують зухвалу заяву колабораціоніста, ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна про створення «буферної зони» у Дніпропетровській області. З його слів, Росія має забезпечити безпеку окупованого Великоновосільського району Донецької області. Ба більше, він зухвало висловився про те, що Москва має повністю захопити решту неокупованої Запорізької області.

Аналітики ISW наголошують: вони давно оцінює, що Кремль зберігає свої територіальні цілі за межами решти неокупованої Донецької області.

«Заява Пушиліна суперечить спробам Кремля зобразити єдиним невирішеним питанням у мирних переговорах відмову України поступитися неокупованою Донецькою областю Росії», — йдеться у звіті ISW.

Територіальні амбіції Кремля

Нещодавно керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що РФ планує буферну зону в центрі України - у Вінницькій області — зі сторони невизнаного Придністров’я.

Окрім того, у планах Москви планах досі залишається створення буферної зони у прикордонних Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Водночас в ISW раніше наголошували, що окупанти РФ стягують сили на кілька напрямків. Зокрема, Росія готується посилити наступ на сході України і вже до осені захопити всю територію Донбасу. Загарбники вже перекидають резерви на цю ділянку фронту.

