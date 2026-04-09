Апетити Путіна ростуть: у Кремлі з'явилися нові територіальні цілі в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація має експансивні територіальні цілі в Україні, окрім вимог виведення української армії з Донецької області. Втім, станом на квітень 2026-го окупанти не змогли досягти мети.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву заступник керівника Офісу президента, полковника Павла Паліси про те, що російські війська мають амбітні плани дій на 2026-й і далі. Втім, досі не було створено передумов для будь-яких змін на лінії фронту на оперативному рівні. Ба більше — загарбники та не мають сил для реалізації таких планів.

Плани РФ про створення буферних зон

Паліса повідомив, що 2026-го війська РФ зосередяться переважно на захопленні решти Донеччини, а також активізації зусиль у прикордонній зоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

З його слів, цілі Кремля включають створення буферної зони вздовж північного кордону в Харківській, Сумській та Чернігівській областях; створення умов для захоплення всієї Запорізької та Херсонської областей; окупація Миколаївської і Одеської областей у довгостроковій перспективі. Окрім того, РФ вперше планує створити буферну зону на південному заході Вінницької області — з території Придністров’я.

В ISW додають: Паліса наголосив, що силам країни-агресорки бракує наступальних можливостей для досягнення будь-якої з цих цілей.

Аналітики згадують попередні заяви Паліси про те, що Росія планує захопити оперативно значущу територію Донецької області до 1 вересня 2025-го; решту Херсонської області та буферну зону на півночі та півдні України до кінця минулого року; усі землі на схід від річки Дніпро на півночі та сході України та більшу частину Миколаївської та Одеської областей до кінця 2026 року.

«Станом на квітень 2026-го російські сили не змогли виконати жодної із заявлених оперативних цілей і досі не змогли відновити оперативний маневр на полі бою, що було б необхідною умовою для здійснення оперативно значущих проривів, необхідних для досягнення мети», — наголошують в ISW.

Територіальні цілі РФ в Україні

Американські фахівці наголошують: заяви ОП про військові плани Москви на 2026-й узгоджуються з давньою оцінкою ISW про те, що агресорка Російська Федерація зберігає експансивні територіальні цілі в Україні.

«Кремль регулярно стверджує, що Москві „потрібно“ створити буферну зону на півночі України, сигналізуючи про ширші територіальні вимоги та встановлюючи умови для подальшої вимоги до Києва поступитися частиною або всією цією територією. Зокрема, в областях, де російські війська мають мінімальну або взагалі відсутню військову присутність», — йдеться у звіті Інституту.

Кремлівські чиновники посилаються на кремлівську концепцію «Новоросії». Це, наголошують в ISW, аморфний регіон на півдні та сході України, який простягається за межі Криму та чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала. Так Москва намагається виправдати територіальні амбіції Кремля на сході та півдні України. Зауважимо, що путінські чиновники також раніше характеризували Харків та Одесу як «російські» міста.

«Заявлене бажання Росії розширити буферну зону на Вінницьку область узгоджується з ширшою риторичною схемою російських чиновників, які висувають претензії на територію України за межами Донбасу, та підриває наратив Москви про те, що переговори про припинення війни повністю залежать від поступки України Донецької області», — підсумовують в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, Павло Паліса заявив, що РФ планує буферну зону в центрі України — у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я. Водночас у їхніх планах досі залишається створення буферної зони у прикордонних Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Військовий експерт Сергій Грабський наголосив: хоч РФ планує буферну зону з боку Придністров’я, але їм навряд чи це під силу. За його словами, росіяни не мають реальних можливостей для того, щоб реалізувати такі наміри. Крім того, проведення такої операції з боку сил Росії передбачатиме безпосереднє бойове зіткнення із українськими підрозділами.