Арахамія анонсував, коли можуть призначити нового генпрокурора

Верховна Рада може визначиться з кандидатом на посаду генпрокурора приблизно за десять днів – під час свого наступного засідання.

Про це в ефірі телемарафону на "1+1" сказав народний депутат, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Думаю, що з кандидатом на наступного генпрокурора визначимося на наступному засіданні (парламенту – ред.), яке відбудеться 27-29 липня, десь за 10 днів", – сказав політик.

Він також сказав, що питання призначення нового очільника СБУ є прерогативою президента.

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Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

Вже 19 липня Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора.

Арахамія розповів про нову посаду для Венедіктової та тотальні кадрові зачистки серед силовиків

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