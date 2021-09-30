Арахамія направив ще одне звернення до Ради про відставку Разумкова

Арахамія направив ще одне звернення до Ради про відставку Разумкова

Цього разу керівник "Слуги народу" направив звернення не від фракції, а від свого імені.

До парламенту направили ще одне звернення на ім’я Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради.

Про це розповіла речниця Разумоква Ольга Туній.

Цього разу звернення керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив від себе особисто. Поперднє звернення Арахамія подавав від імені фракції.

"Або фракція "Слуга народу" змінила свою позицію, або голова фракції Давид Арахамія не дуже добре знається на парламентських процедурах. Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання голови парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення — від народного депутата Давида Арахамії", — написала Туній.

За її словами, процедура відставки Разумкова запускається вдруге. Речниця запевнила, що новий комплект підписних листів буде видано невідкладно.

Нагадаємо, що глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почав процедуру збирання підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

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