Арахамія назвав “традицію”, від якої залежить успішне закінчення війни в Україні

У теперішній ситуації багато залежить не тільки від України та держави-агресорки, але й від багатьох інших зацікавлених сторін.

Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що українським політикам за кордоном слід брати приклад з традиції американців, які не виносять назовні свої внутрішні чвари. Від цього, за його словами, залежить, чим і як закінчиться війна в Україні.

Про це він говорив в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

За його словами, в теперішній ситуації багато залежить не тільки від України та держави-агресорки, але й від багатьох інших зацікавлених сторін, тому українським політикам потрідно демонструвати свою єдність, бодай за кордоном.

Також читайте Зеленський відверто розповів про завершення війни та ситуацію на фронті – огляд новин

“Американці дуже великі чвари мають всередині, але коли вони приїжджають до нас чи просто виїжджають за кордон свої країни, вони завжди кажуть дуже "респект" президенту, навіть якщо вони республіканці, неважливо. Вони про свою країну – тільки хороше. А в нас, на жаль, такої традиції це немає”, - зауважив лідер найбільшої парламентської фракції.

Арахамія наголосив, що закиди опозиції на адресу влади під час закордонних поїздок “беруть потім на озброєння наші вороги і використовують проти нас”.

“Нам треба напрацьовувати таку традицію, що коли ми виїжджаємо назовні – ми всі разом одна команда, приїхали назад – можемо повбивати тут один одного", - резюмував він.

Нагадаємо, політичний експерт та журналіст Віталій Портников вважає, що українці повинні адаптуватись до життя в умовах війни. Він зазначив, що якщо в України та Росії будуть ресурси, то війна може тривати і до 2035 року

Читайте також: