Арахамія повідомив, коли депутати можуть обрати нового голову Верховної Ради

Хто достеменно протендує на крісло, політик не повідомив.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія завив, що голосування за нового спікера після відставки Дмитра Разумкова може відбутися у п'ятницю, 8 жовтня.

Про це він сказав у кулуарах парламенту, пише LB.ua.

За його словами, це відбудеться після засідання політсили. "У п'ятницю, напевно (буде голосування за обрання голови Верховної Ради - Ред)», - сказав Арахамія.

До слова, за прогнозами голови фракції, за відставку Разумкова буде 240 голосів "за".

На запитання, чи є кандидатами на крісло спікера нинішній перший віцеспікер Руслан Стефанчук, а також перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, Арахамія сказав: "Ні ... Вони в шорт-листі, але є ще кандидати, які хочуть, щоб їх розглянули". Утім, прізвища цих людей він не назвав.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади. Проголосувати за його відсавку можуть вже 7 жовтня.

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