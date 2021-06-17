Арахамія повідомив, що наступне засідання РНБО можуть перенести

Засідання було заплановане на 18 червня.

У п’ятницю, 18 червня, Рада національної безпеки і оборони, можливо, не збереться на засідання щодо аудиту дозволів на користування надрами.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, питань для засідання Радбезу чимало, але перш за все це питання аудиту, а він готовий лише на 95%.

"Вчора я дивився, що стосовно аудиту ще триває процес. Тому я думаю, що (РНБО - Ред.) буде перенесено на тиждень. Тобто в цю пʼятницю, найімовірніше, його не буде", - каже він.

До слова, кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський анонсував аудит всіх водних ресурсів України.

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