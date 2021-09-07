Арахамія пояснив, чому більшість "нормальних людей" відмовляються йти в міністри

Арахамія каже, що деякі потенційні кандидати, яких хоче бачити "СН" в уряді, відмовляються від пропозицій.

Багато "нормальних" людей не йдуть на урядові посади, щоб не псувати репутацію і, аби уникнути нецензурної критики у Facebook.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Так, Арахамія коментуючи можливі кадрові зміни в уряді, розкритикував тих, хто "намагається лити бруд" на потенційних кандидатів на ту чи іншу чиновницьку посаду. На думку Арахамії, після звільнення з посади міністра "всіх потенційних кандидатів починають змітати".

Водночас він каже, що це неправильна стратегія, яка перешкоджає процесу пошуку і призначення "нормальних людей".

"Тому що більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються йти в міністерства і продовжують займатися бізнесом. Кажуть: у мене все добре, у мене хороша репутація, мене в фейсбуці люди лайкають, не матюкають тощо. Щойно стаю чиновником - на ранок я вже конкретно, так скажімо, погана людина. Тому багато людей не хочуть", - пояснив Арахамія.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував чутки про начебто його призначення на місце спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він заявив, що таку інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений, і своєю посадою він цілком задоволений. Водночас через поширення цих чуток зі Стефанчука зняли деякі повноваження.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков допустив відставки в уряді цієї осені. На його думку, деякі міністри можуть піти з посади за власним бажанням, інші - у "добровільно-примусовому форматі".

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