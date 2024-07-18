Арахамія пояснив, чому Рада проголосувала за закон про "відкуп" корупціонерів

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що ухвалення Верховною Радою у першому читанні скандального законопроєкту №11340, яким передбачено можливість укласти угоду зі слідством у справах щодо корупціонерів, відбувалося в рамках зобов’язань євроінтеграційного плану Ukraine Facility.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan. Сьогодні голосували урядову версію, тому що уряд визначений перемовником з ЄС по цьому плану", - запевняє Арахамія.

Голова фракції “Слуга народу” визнав, що до законопроєкту є перелік зауважень у письмовій формі від САП та ВАКС, однак наголосив, що угода зі слідством, яка в ньому згадується, є правом прокуратури, а не її обов’язком.

Також Арахамія додав, що фінальна версія законопроєкту буде проходити, за його словами, “залік” від міжнародників, і висловив упевненість, що “все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях”.

“Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій”, - відповів він на критику.

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Нагадаємо, ухвалений Верховною Радою 18 липня законопроєкт критикують, оскільки він створює умови, за яких підозрювані в корупції, зокрема організатори злочинів, можуть "відкупитися" від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини.

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