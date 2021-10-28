Арахамія приписав Ді Капріо цитату Сковороди: пояснення нардепа

Депутат розповів що не вивчав українську літературу, а з інших предметів у нього були п’ятірки

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не зміг назвати автора вислову "Світ ловив мене, та не спіймав", який належить відомому українському філософові Григорію Сковороді.

В ефірі телеканалу "Україна 24" ведуча Наталія Влащенко запитала політика, що означає цей вислів.

"Без поняття. Мені чомусь спав на думку Леонардо Ді Капріо у якомусь фільмі — здається, "Впіймай мене, якщо зможеш", — зазначив Арахамія.

Тоді ведуча пояснила, що йдеться про Григорія Сковороду й запитали, що могла б означати ця фраза.

"Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, він хотів щось виразити та показати народові, а вони цього не зрозуміли", — припустив нардеп.

Згодом у соцмережах Давид Арахамія пояснив, чому не впізнав цитату відомого філософа.

"У шкільному атестаті стоїть "не вивчав" у розділі "Українська література" на той час. Проте треба робити висновки та діяти. Тому був сьогодні запрошений до робочої групи щодо відзначення 300-річчя Сковороди наступного року. Наступного разу не помилюся", — написав він.

Facebook/Наталія Влащенко

Депутат додав, що з інших предметів у нього були п’ятірки, золота медаль у школі та червоний диплом в університеті.

Facebook/Наталія Влащенко

Раніше Давид Арахамія заявив, що “слугами народу”, які приховують свої статки, займуться правоохоронні органи.

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