Арахамія розповів, коли визначатимуться з кадровими змінами в уряді

Арахамія розповів, коли визначатимуться з кадровими змінами в уряді

Засідання фракції традиційно проходитиме в головному офісі партії "Слуга народу" у КВЦ "Парковий".

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді визначатиметься щодо кадрових змін у Кабінеті Міністрів на засіданні 18 жовтня.

Про це у п'ятницю, 8 жовтня, голова фракції Давид Арахамія повідомив під час брифінгу в кулуарах парламенту, пише "Укрінформ".

"Щодо міністрів, дійсно, будемо визначатися на засіданні фракції 18 жовтня. Можливо, буде й Президент, але ще невідомо. Будуть кандидати (на засіданні фракції – ред.)", – сказав політик.

Водночас він не конкретизував, відставку яких міністрів розглядатимуть народні депутати.

Нагадаємо:

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в уряді планують здійснити ротацію "трьох-чотирьох міністрів" . Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився.

. Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився. Також Арахамія спростував чутки про можливу відставку очільника МВС Дениса Монастирського, якого призначили лише у липні.

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