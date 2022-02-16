Арахамія розповів, коли Трухіна і Кузьміних можуть виключити зі "Слуги народу"

Арахамія розповів, коли Трухіна і Кузьміних можуть виключити зі "Слуги народу"

Засідання фракції "Слуга народу" може відбутися 21 або 28 лютого.

Народних депутатів Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних через скандали можуть виключити зі складу фракції "Слуга народу" на наступному фракційному засіданні.

Про це у середу, 16 лютого,голова фракції Давид Арахамія повідомив під час спілкування з журналістами.

"На черговому засіданні фракції його (Трухіна – Ред.) і Кузьміних ми проголосуємо. Це я думаю в понеділок, коли буде фракція", – зазначив він.

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За словами Арахамії, парламентарії наступного тижня – з 22 до 25 лютого – можуть працювати у режимі пленарних засідань, якщо таке рішення буде підтримано необхідною кількістю голосів. У такому випадку засідання фракції "Слуга народу" відбудеться в понеділок, 21 лютого. Водночас якщо графік пленарних засідань не буде змінено і пленарний тиждень триватиме упродовж 1-4 березня, засідання фракції відбудеться в понеділок, 28 лютого.

Нагадаємо:

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у серпні 2021 року. В аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, політик нібито був напідпитку, але відмовився проходити тест на алклоголь. В Мережі опублікували відеозапис з місця ДТП. На кадрах видно як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб покинути місце ДТП. Він також обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Розслідування справи триває.

Народного депутат від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря в 558 тисяч гривень. За даними слідства, депутат отримав ці гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

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