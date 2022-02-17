Арахамія відреагував на обстріли на Донбасі та назвав головну ціль Росії

Арахамія відреагував на обстріли на Донбасі та назвав головну ціль Росії

Нардеп наголосив, що Україна не піде на поступки, яких хоче РФ.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через обстріли на Донбасі Росія намагається тиснути на Україну, щоб держава пішла на геополітичні поступки.

Про це нардеп сказав у четвер, 17 лютого, коментуючи загострення ситуації на Донбасі та обстріл дитсадка у Станиці Луганській, повідомляє УНІАН.

"Головна ціль (Росії – ред.) – створити такі умови, за яких ми будемо йти на геополітичні поступки", ­– заявив Арахамія, наголосивши, що Україна не йтиме на такі поступки.

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"Попри те, що ми 100 разів, напевно, казали, що ми не будемо (йти на поступки – ред.), вони намагаються створити таку позицію… щоб на нас тиснули всі партнери", – сказав політик.

Росія говорить про необхідність переговорів щодо повернення окупованих територій Донбасу, сказав Арахамія.Він зазначив – Україна наполягає на тому, щоб спершу був виконаний безпековий компонент Мінських угод, а тоді всі інші блоки.

"Ми в дедлоці (йдеться про блокування процесу через різні позиції – ред.) перебуваємо два роки і намагаємося з нього вийти", – сказав нардеп.

На його думку, виходом з ситуації міг би стати той випадок, у якому б президент Росії Володимир Путін підтримав рішення Держдуми щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

"Тоді б ми мали юридичне право йти в якісь інші конструкції", – додав Арахамія.

Він додав, що різниця між теперішньою ситуацією та – дворічної давнини полягає у сьогоднішній великій кількості російських військ на кордонах та початку "якихось бойових дій" на Донбасі 17 лютого.

Нагадаємо, за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, що Росія стягнула до кордонів України близько 140 тисяч своїх військових і не відводять свою армію.

Водночас 17 лютого російські бойовики влаштували низку обстрілів на Донбасі, зокрема обстріляли будівлю дитсадка у Станиці Луганській. В той момент малеча перебувала в дитсадку, але не постраждала. Водночас дві жінки зазнали контузій.

У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок

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