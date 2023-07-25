Арахамія відреагував на відпочинок нардепа Арістова на елітному курорті Мальдів

За даними ЗМІ, Юрій Арістов відпочивав у 5-зірковому готелі на приватному острові Мальдів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на інформацію ЗМІ про відпочинок на Мальдівах у липні 2023 року заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга Народу" Юрія Арістова.

За словами Арахамії, буде ініційовано питання щодо негайного призупинення членства Юрія Арістова у фракції ​​"Слуга народу".

"Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію. У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату", - сказав голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, днями Давид Арахамія ініціював опитування щодо заборони сім'ям держслужбовців виїжджати за кордон.

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