Арахамія закликав Трухіна вийти з "СН" через нові дані щодо серпневої ДТП

"Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу", - заявив Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав нардепа Олександра Трухіна вийти з "СН" на тлі появи нових даних щодо серпневої ДТП за його участю, в якій постраждали шестеро людей.

Про це речниця "СН" Юлія Палійчук повідомила у Telegram.

"Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна, - йдеться в заяві Арахамії. - Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу". Він має негайно вийти самостійно".

Водночас, за словами політика, якщо нардеп не піде з "СН", рішення щодо його виключення все одно ухвалять, щойно "епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування".

"А в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на питання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього", - підсумував очільник фракції "СН".

Заява Арахамії з'явилася незабаром після публікації в Мережі відеозапису з місця аварії. На кадрах видно, як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП, та обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому.

Нардеп також переконує, що не перебував за кермом автомобіля в момент зіткнення, а згодом заявляє про намір "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Нагадаємо, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у серпні 2021 року. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, політик нібито перебував напідпитку, а тест на алкоголь проходити відмовився. Розслідування триває.

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