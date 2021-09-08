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Арахамія запевнив, що повної заміни Кабміну не буде, а інформація щодо відставки Шмигаля — фейк

Арахамія запевнив, що повної заміни Кабміну не буде, а інформація щодо відставки Шмигаля — фейк

УНІАН

За його словами, в уряді плануються лише три-чотири кадрові заміни.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахімія спростував повідомлення про нібито підготовку відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в рамках перестановок у Кабміні.

Про це він заявив у середу, 8 вересня, коментуючи інформацію, поширену раніше своїм однопартійцем Олегом Дундою щодо відставки всього Кабміну з прем'єром Денисом Шмигалем у жовтні, пише НВ.

"Щодо прем'єра, точно — це фейк. Повної заміни (Кабміну - Ред.) не буде", — запевнив Арахамія.

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