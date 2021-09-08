Арахамія запевнив, що повної заміни Кабміну не буде, а інформація щодо відставки Шмигаля — фейк

За його словами, в уряді плануються лише три-чотири кадрові заміни.
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахімія спростував повідомлення про нібито підготовку відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в рамках перестановок у Кабміні.
Про це він заявив у середу, 8 вересня, коментуючи інформацію, поширену раніше своїм однопартійцем Олегом Дундою щодо відставки всього Кабміну з прем'єром Денисом Шмигалем у жовтні, пише НВ.
"Щодо прем'єра, точно — це фейк. Повної заміни (Кабміну - Ред.) не буде", — запевнив Арахамія.
Нагадаємо:
- Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в уряді планують здійснити ротацію "трьох-чотирьох міністрів". Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився.
- Також Арахамія спростував чутки про можливу відставку очільника МВС Дениса Монастирського, якого призначили лише у липні.
- Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів, чи може змінити Разумкова на посаді спікера парламенту.