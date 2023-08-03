Арахамія заявив про останній шанс для деяких "слуг народу": в чому річ

Нардеп розкритикував колег із фракції, які "хочуть бути популярними", і заявляють, що вони не будуть голосувати за ті чи інші закони.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ті члени фракції, які не бажають голосувати за євроінтеграційні закони, повинні скласти мандати.

Про це політик розповів у інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Арахамія поскаржився на деяких депутатів від "Слуги народу", які не хочуть голосувати за ті чи інші закони, які необхідні для євроінтеграції України.

"У нашого парламенту зараз є історичне завдання – наблизити вступ України до Євросоюзу…. 37 євроінтеграційних законів, які мають бути ухвалені. Не всі з потрібних законів популярні – наприклад, законопроєкт про повернення податків на колишній, довоєнний рівень та поновлення перевірок був непопулярним, і я важко зібрав за нього голоси", – розповів народний обранець.

Він зауважив, що серед "слуг народу" "дехто хоче бути популярним, сказати, що вони не будуть за щось голосувати, оскільки вважають, що для них так політично вигідніше".

"Ті, хто не хочуть підтримувати – моя думка: нехай складають мандат, потім нехай йдуть на наступні вибори, коли вони будуть проводитись, та розповідають виборцям, які вони були гарні, коли за щось не проголосували", – сказав Арахамія.

Він ствердно відповів на запитання журналістів, чи є "конкретні люди" у "Слузі народу".

"Так, їх кілька, ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, показуємо їм результати важливих голосувань. Наприклад, з релігійних питань ми завжди маємо вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, – теж. А коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли", – наголосив політик.

Він також ствердно відповів, чи буде рішення про виключення з фракції тих нардепів, які не голосуватимуть за важливі закони чи не прийдуть на засідання. Також буде подальший тиск, аби такі народні обранці здали мандати.

Нагадаємо, напередодні журналісти-розслідувачі звернули увагу, що нардеп від партії "Слуга народу" Андрій Холодов ще у січні 2023 року виїхав за межі України і вже понад пів року він не відвідує засідання парламенту.

Згодом стало відомо, що Холодов написав заяву про складання депутатського мандату. У ній політик пояснив: "Не можу суміщати обовʼязки глави сімʼї, займатися лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради".

Додамо, що наприкінці липня Верховна Рада позбавила мандата, а суд обрав запобіжний захід для нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова, який виїхав з України під час війни та відпочивав на Мальдівах.

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