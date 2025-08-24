- Дата публікації
Гарантії безпеки для України: що обговорили Кит Келлог та Юлія Свириденко
Сторони обговорили військові та політичні гарантії безпеки, а також питання незаконного видобутку ресурсів на окупованих територіях.
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч у Києві зі спеціальним посланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили питання гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє Sky News.
“Йдеться не лише про військову складову, а й про політичну стабільність та економічний потенціал”, — зазначила Свириденко.
Окремим блоком переговорів стало питання критично важливих корисних копалин і промислових активів, які Росія намагається незаконно експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Прем’єрка наголосила, що будь-які спроби легалізувати видобуток і торгівлю цими ресурсами є неприпустимими.
Нагадаємо, 24 серпня спецпосланець США з питань України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва, щоб провести переговори з керівництвом України.