Гарантії безпеки для України: що обговорили Кит Келлог та Юлія Свириденко

Сторони обговорили військові та політичні гарантії безпеки, а також питання незаконного видобутку ресурсів на окупованих територіях.

Кіт Келлог та Юлія Свириденко

Кіт Келлог та Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч у Києві зі спеціальним посланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили питання гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє Sky News.

“Йдеться не лише про військову складову, а й про політичну стабільність та економічний потенціал”, — зазначила Свириденко.

Окремим блоком переговорів стало питання критично важливих корисних копалин і промислових активів, які Росія намагається незаконно експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Прем’єрка наголосила, що будь-які спроби легалізувати видобуток і торгівлю цими ресурсами є неприпустимими.

Нагадаємо, 24 серпня спецпосланець США з питань України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва, щоб провести переговори з керівництвом України.

