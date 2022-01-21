Арешт або 1 млрд грн застави: прокуратура оскаржила запобіжний захід Порошенку

Політику інкримінують державну зраду.
Офіс генерального прокурора України в п'ятницю вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу до п'ятого президента України (2014-2019 рр.), народного депутата Петра Порошенка у вигляді особистого зобов'язання.
Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.
"Прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
У середу, 19 січня, із другої спроби Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку, якому закидають державну зраду і фінансування тероризму. Перше засідання в цій справі тривало пів дня і супроводжувалося протестами.
Після рішення суду про запобіжний захід, де його відпустили під особисте зобов’язання, він разом з соратниками відправився святкувати до ресторану.
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