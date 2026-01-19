У Тимошенко можуть арештувати майно: коли засідання суду

Народна депутатка Юлія Тимошенко / © Getty Images

Вищий антикорупційний суд України переніс на 20 січня засідання щодо клопотання прокурора про арешт майна лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, підозрюваної у пропозиції хабарів народним депутатам.

Про це повідомив кореспондент ТСН Дмитро Святненко із зали суду 19 січня.

Суд переніс на вівторок засідання щодо клопотання прокурора про арешт майна Тимошенко.

Тимошенко не може сплатити заставу

За словами депутатки, після визначення застави у 33 млн грн суд нібито намагається заблокувати всі її рахунки, щоб не дати внести кошти до встановленого терміну — середи, 21 січня. У разі несплати застави від четверга, каже Тимошенко, їй можуть змінити запобіжний захід на арешт.

За словами лідерки «Батьківщини», після попереднього судового засідання її фінансові операції фактично заблокували через фінмоніторинг, що унеможливлює перерахування коштів у встановлений судом термін.

«Вони роблять все, щоби цю заставу внести не змогли. Для чого? Для того, щоб внести новий запобіжний захід — це арешт. Для чого їм це треба? Щоб мене ізолювати від моєї політичної діяльності в парламенті», — висловилась нардепка.

Тимошенко про арешт майна

Тимошенко стверджує, що її майно не містить жодної таємниці та повністю задеклароване, однак, попри це, рахунки заблоковані. Вона наголошує: навіть за наявності коштів банки не приймають платіж, оскільки перевірки тривають кілька днів.

У чому підозрюють Юлію Тимошенко?

14 січня, НАБУ та САП оголосили Тимошенко підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Слідство вважає, що вона ініціювала переговори щодо запровадження системи регулярних виплат парламентарям в обмін на лояльну поведінку під час голосувань, із передбаченими авансовими платежами та координацією дій через месенджер.

16 січня ВАКС обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави на суму 33 млн грн. Суд також зобов’язав політикиню здати закордонні паспорти, не залишати межі Київської області та утримуватися від спілкування з низкою інших нардепів.

Тимошенко заявляла, що не може сплатити 33 млн грн застави через блокування її рахунків, яке відбулося ще до рішення суду. Політикиня назвала справу про підкуп депутатів «замовною» та наголосила, що попри тиск і замороження активів не збирається припиняти боротьбу чи залишати Україну.