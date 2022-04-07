"Арешт російських активів на Заході": Шмигаль розповів, звідки Україна візьме гроші на своє відновлення

"Арешт російських активів на Заході": Шмигаль розповів, звідки Україна візьме гроші на своє відновлення

Він також наголосив, що ухвалені санкції проти РФ сильні, але недостатні, тож держава розраховує, що світ запровадить потужне нафтове ембарго.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що створено робочу групу, яка вже активно працює задля наповнення Фонду відновлення України і перші кошти уряд планує отримати вже в найближчі пів року.

Про це прем’єр сказав у відеозверненні 7 квітня.

"Створено робочу групу, яка вже активно працює по декількох напрямках. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні. Єдиної процедури, як це можна зробити, у світі просто не існує, а тому з кожною країною ми працюємо окремо. Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже в найближчі пів року, аби почати швидко відновлювати нашу країну", – розповів Шмигаль.

Він також подякував партерам, які активно продовжують заморожувати рахунки та активи Росії та наближених до Кремля олігархічних груп.

"Так само український народ вдячний за новий пакет санкцій, який запровадили США, Велика Британія, Канада та Австралія. Очікуємо, що в найближчі дні своє слово скаже і Європейський Союз. Ухвалені та запропоновані санкції сильні, але недостатні. Україна розраховує, що світ запровадить потужне нафтове ембарго", – наголосив голова уряду.

Брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 7 квітня 2022 року

Нагадаємо, Шмигаль також розповів, що уряд спільно з партнерами робить для українців, які виїхали за межі країни.

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