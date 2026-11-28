Кремль. / © Associated Press

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Влада Росії останніми днями висунула нові кримінальні обвинувачення або активізувала вже відкриті справи проти кількох високопосадовців у регіонах. Це може свідчити про скоординовану кампанію з усунення впливових чиновників у керівництві РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Влада Краснодарського краю 26 листопада конфіскувала майно першого віцепрем’єра регіону Ігоря Галаса та його родини через обвинувачення у корупції. Йдеться про активи на суму понад 970 млн рублів.

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Галаса та ще 13 осіб, імена яких не уточнюють, фігурують у цивільному позові. Конфіскація майна чиновника відбулася на тлі інших резонансних справ проти російських посадовців.

Зокрема, 24 листопада губернатора Мурманської області Андрія Чибіса заарештували, а наступного дня його звільнили з посади. Це стало першим арештом чинного російського губернатора від початку повномасштабного вторгнення до України.

Також 27 листопада колишнього губернатора Тамбовської області Максима Єгорова засудили до 11 років ув’язнення за корупційними обвинуваченнями. Він раптово подав у відставку в листопаді 2024-го, а торік у липні його заарештували.

Американські аналітики вважають, що Кремль може карати високопосадовців, які не змогли забезпечити досягнення цілей Росії. Таким чином Москва може надсилати сигнали іншим органам влади, щоб заохотити їхню наполегливість у виконанні своїх обов’язків та забезпеченні досягнення цілей кремлівської влади.

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«Кремль може намагатися перекласти відповідальність за останні невдачі Росії на регіональних чиновників», — вважають в ISW.

Зокрема, губернатор Мурманської області Андрій Чибіс може стати цапом-відбувайлом через затримки російських проєктів в Арктиці.

Перший віцепрем’єр Краснодарського краю Ігор Галас може опинитися під ударом через численні проблеми в російських регіонах, що межують з Україною. Йдеться, про провали протиповітряної оборони, дефіцит пального та економічні труднощі в Краснодарському краї.

Арешт генерала, який відповідав за ППО

Нагадаємо, на цьому тижні в Росії заарештували заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії, полковника Юрія Грехова. Його звинуватили у корупції.

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Водночас російський мілблогер, пов’язаний з ПКС, стверджував, що саме ці сили відповідають за оборону Керченського мосту. Водночас нещодавні українські удари, які зруйнували дорожню ділянку мосту, стали «останньою краплею» для російської влади, яка більше не приймає «рутинних виправдань», і призвели до усунення Грехова

В ISW наголошують, що звинувачення Грехова у корупції є частиною ширшої схеми усунення Росією військових командирів, які втратили прихильність. Ймовірно, Москва намагається перекласти провину з невдач російської протиповітряної оборони.

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