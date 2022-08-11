Арестович балотуватиметься на виборах президента, але за однієї умови

Якщо Володимир Зеленський з якихось причин вирішить не балотуватися на другий термін, тоді Олексій Арестович подасть свою кандидатуру.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що буде балотуватися на майбутніх президентських виборах за однією умови – якщо Володимир Зеленський не висуватиме своєї кандидатури.

Про це Арестович розповів в інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону.

Радник голови ОП спростував чутки, що нібито він разом з іншим радником Андрія Єрмака Михайлом Подоляком планують створити політичну партію.

"Це плітки", – запевнив Арестович.

Можливість балотуватися на майбутніх президентських виборах він прокоментував так: "Я зараз скажу те, що нікому досі не казав. Всі кажуть про мій якийсь божевільний рейтинг. Припустимо. Але мій рейтинг, це рейтинг президента. Я себе від президента ніколи не відділяю. Я ніколи не підставляю людей, із якими працюю. Взагалі зараз ці розмови для мене взагалі не зовсім коректно вести. Якщо він (Зеленський. – Ред.) піде на другий термін, я його підрізати не буду. А якщо ні – потрібно думати. (Якщо Зеленський з якихось причин не буде подаватися), я піду. Я це розумію, як можливість зробити щось хороше для людей. Не як можливість монетизувати рейтинг", – сказав радник керівника Офісу президента.

Раніше Олексій Арестович заявив, що від кінця жовтня знав, що Росія вторгнеться до України.

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