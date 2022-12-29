Арестович назвав прізвище майбутнього президента Росії, який може її змінити

Радник Офісу президента заявив, що він готовий очолити оновлену Росію і повести її на “шляху до світла”.

Росія зможе існувати як держава лише в тому випадку, якщо обраний нею “цар” не відправлятиме свій народ на забій, а спрямує його у правильне русло - до світлого майбутнього.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович говорив у розмові з російською журналісткою та письменницею Юлією Латиніною, яка останні роки живе за кордоном.

“Ніколи Росія не зможе жити нормальним життям. Це не її сутність. Росія або йде завойовувати космос, балет і так далі або розпадається. Ніколи Росія не зможе жити буденним життям, ця ідея негайно зруйнує Росію”, - зауважив Арестович.

За його словами, цей порив росіян “уперед” упродовж усієї історії держави застосовувався в деструктивних цілях. Усі так звані російські “реформатори”, до яких Арестович зарахував Івана Грозного, Петра Першого, Сталіна та Путіна, намагалися змінити Росію, але всі їхні "реформи" оберталися смертями тисяч та мільйонів росіян.

На його думку, слід змінити форму політичної культури в Росії і повести її “до світла”

“Щоб Росія пішла до світла, я в цьому найперший зацікавлений. Але чи зможе вона? Тут є низка науково-практичних завдань... Деякі хочуть, щоб Арестович був президентом нової Росії. Відразу скажу — я згоден”, - заявив радник Офісу президента.

Нагадаємо, раніше американський політолог Френсіс Фукуяма заявив, що для того, щоб Російська Федерація продовжила існування як ліберальна та безпечна держава, у простих громадян сучасної країни-агресорки повинна змінитися свідомість. Для цього потрібна така ж катастрофічна поразка у війні, як у випадку з нацистською Німеччиною.

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