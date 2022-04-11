Арестович озвучив список російських кандидатів на ліквідацію, якщо вони не впораються з завданнями в Україні

Арестович озвучив список російських кандидатів на ліквідацію, якщо вони не впораються з завданнями в Україні

"Навіть погода за нас", - переконаний Арестович.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, як прибирають військове керівництво, яке не справилося і те, що чекає нинішніх керманичів наступу на Україну.

Про це він розповів у передачі російського журналіста Марка Фейгіна.

"Наступний кандидат у нас - Герасимов (Валерій Васильович Герасимов — радянський і російський воєначальник, начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ - ред.), а за ним кандидат - Долгополов (генерал армії Олександр Дворніков - ред.), якого поставили керувати. Я знаю, що таке російська штабна культура. Його поставили, бо коли взяли десяток генералів і запитали: "Ну, хто, товариші офіцери? Хто не засс*ть?". Він сказав: "Та я виконаю!" і зробив два кроки вперед. А ось тепер він не виконає, бо там дуже великий сюрприз в зоні ООС. Ми ще подивимося, як він подіє, але він дуже перспективний", - сказав Арестович.

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"Рівно на лінії від Харкова до Маріуполя - 10 днів дощів поспіль. Причому навіть 50 міліметрів опадів коли випаде, то це значить, що окопи по коліна, повністю розмочені поля, неможливість чи дуже обмежені дії авіації та необхідність наступами вздовж доріг, тобто на раніше підготовлену оборону, де все зрозуміло. Жодних страшних обхідних напрямків головного удару, бо почне це все грузнути моментально і всі попалять редуктори БМП протягом двох секунд при спробі в цій багнюці борсатися. І якщо це так, то це збиття темпів - це таке свято, бо нам встигне підійти те, про що ми не говоримо. І я бачу, що навіть погода за нас. Щоправда, це перевага, яка може бути реалізована обома сторонами. Подивимося, як ми це зробимо. А взагалі гірше має бути тим, хто наступає", - резюмував радник.

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