Арестович порівняв українців і афганських біженців: Разумков порадив йому стати радником "Талібану"

Цього разу Разумков прокоментував слова Арестовича про те, що біженці з Афганістану більш освічені, ніж середньостатистичні українці.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков знову жорстко відреагував на заяву радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича і порадив йому стати радником "Талібану".

Про це інформує "Україна 24".

Цього разу Разумков прокоментував слова Олексія Арестовича про те, що біженці з Афганістану більш освічені, ніж середньостатистичні українці.

"Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича. Може тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", — заявив голова ВР.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Ukrlife.TV Арестович заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану.

"ЄС закриває Балкани і Італію як зони, через які проникали біженці, а це означає, що вони підуть через Україну… Перший табір з 5 тисяч осіб вже буде тут у нас... Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала з західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець і інтегрована в західне суспільство. З ними проблем не буде, навпаки, ми їх будемо використовувати як перекладачів", — говорив Арестович.

Раніше Дмитро Разумков розкритикував ідею Олексія Арестовича про перейменування України на "Русь-Україна", заявивши, що гратися з назвою держави та намагатися на цьому "хайпанути" — не державницька позиція.

"Краще жувати, ніж говорити": Разумков різко відреагував на ініціативу Арестовича перейменувати Україну

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання