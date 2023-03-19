Арестович пояснив різницю між "хорошими" і "корисними" росіянами

На думку Арестовича, "погані росіяни" можуть бути корисними, а "хороші росіяни" можуть не бути корисними для України.
Немає жодних "хороших росіян", поки не закінчиться війна, поки не покарані воєнні злочинці, поки не виплачені репарації й не звільнена вся наша територія до кордонів 1991 року.
Про це заявив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.
Арестович вважає, що для України є "корисні" й "некорисні" росіяни.
"Це така змінна величина. Тому що "погані росіяни" можуть бути корисними, а "хороші росіяни" можуть не бути корисними", – сказав ексрадник ОП.
Він пояснив, що спілкується з росіянами, аби впливати на російськомовну аудиторію і поширювати контрпропаганду.
"Ми маємо не лише впливати на росіян, але і створювати відповідний інформаційний контекст для тих, хто володіє російською мовою — таких щонайменше 225 мільйонів у світі — весь СНД і весь колишній Радянський Союз, який поїхав по світу. Це дуже важлива робота", — підсумував Арестович.
Нагадаємо, Олексій Арестович оцінив теорію про пастку Заходу для Путіна в Україні.
Раніше про те, чи є "хороші росіяни", розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
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