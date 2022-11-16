Арестович пояснив, який результат війни в Україні найбільше влаштує владу Китаю

На думку радника ОП, Китай і Штати спільно визначили для Путіна "червоні лінії"

Китаю невигідно, щоб Росія втріск програла у війні з Україною, тому що вважає нашу державу залежною від Заходу

Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

"Для Китаю перемога України означає перемогу Заходу. А Китай всіляко наголошує, що перебуває в ідеологічному протистоянні з Заходом. Хоча в економічному – співпрацює. КНР хотіла б звісно ідеологічної поразки Заходу, але не так, щоб підтримувати маніяка Путіна, який ламає всю китайську стратегію – починаючи з Нового шовкового шляху (транспортний маршрут від промислових центрів Китаю до Європи. – Ред.). Мінімально – так, будуть підтримувати, зокрема продукцією подвійного призначення", – сказав Арестович.

За його інформацією, Індія зараз набагато більше допомагає путінському режимові, ніж Китай.

"Головне, що Китай дистанціювався. Ніякого багатополярного світу, як того хоче Путін, Китай не пропонує. Місця для Росії в управлінні світом немає. Є тільки Китай і США", – зазначив він.

На думку радника ОП, Китай і Штати спільно визначили для Путіна "червоні лінії", зокрема – неприпустимість використання ядерної зброї. Якщо вони будуть порушені, КНР безпосередньо почне впливати на Росію.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Китай може стати посередником між Україною та Росією.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів з німецьким канцлером Олафом Шольцем наголосив на необхідності протидії застосуванню ядерної зброї, а також загрозам її використання.

На саміті G20 президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін також виступили проти погроз Росії застосувати ядерну зброю в Україні.

За інформацією видання Reuters, Пекін незадоволений риторикою Путіна про ядерну зброю

Китай і США проти використання ядерної зброї: про що розмовляли на саміті G20