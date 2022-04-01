Арестович про вибух на нафтобазі у Бєлгороді: "Може, хтось покурив не в тому місці"

Радник керівника ОП зазначив, що за інцидент має відповідати керівництво РФ.

За те, що відбувається на території Російської Федерації несе відповідальність керівництво РФ.

Про це у своєму новому відео у Facebook сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович коментуючи події на нафтобазі у Бєлгороді.

Арестович відреагував на закиди РФ про те, що це мовляв українська авіація обстріляла нафтобазу:

"Що я вам хочу сказати стосовно Бєлгорода. Військово-політичне керівництво України вживає всіх способів, прийомів, дій, методів, аби убезпечити нашу територіальну цілісність і недоторканність, мир і спокій над нашими головами. Ми ведемо бойові, оборонні дії на своїй території. А от за те, що відбувається на території Російської Федерації несе відповідальність керівництво Російської Федерації. Певно, і їм треба розбиратися, що відбувається у Бєлгороді. Може, хтось покурив не в тому місці. Може російські військові саботують виконання російських наказів, не хочуть заходити на українську територію. У будь якому випадку, усю відповідальність за те, що відбувається на території РФ несе керівництво РФ. До них і всі запитання", - сказав Арестович.

- По поводу событий в Белгороде: Опубликовано Алексеем Арестовичем Пятница, 1 апреля 2022 г.

Зазначимо, що у російському місті Бєлгороді, розташованому неподалік кордону з Україною, сталася велика пожежа на нафтобазі. Постраждали двоє працівників.

Губернатор Бєлгородської області заявив, що пожежа сталася через авіаудар, якого завдали українські військові гелікоптери. У соцмережах поширюється відео, де видно два невстановлені ґвинтокрили, що пролітають на низькій висоті в районі пожежі.

У російському Бєлгороді вночі вибухнула нафтобаза

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