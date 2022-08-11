Арестович про візит Медведєва на Луганщину: "Це божевільний спитий дядько, від якого пішла дружина"

На місці заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва будь-яка інша нормальна людина не поїхала б із такою місією до Луганської області.

Медведєв – дурень і не розуміє, що "його засвічують, як тушку на заклання".

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

Зауважимо, 11 серпня Медведєв відвідав окуповану частину Луганської області, де за дорученням президента РФ Володимира Путіна провів нараду з безпеки з ватажками терористів "ЛНР" та "ДНР".

"Щодо Медведєва, він дурень і не розуміє, що з ним роблять. Його засвічують, як тушку на заклання. Це божевільний спитий дядько, від якого пішла дружина. Ну, подивіться на його Twitter. "Ми його звільнили та якби обнулили історію, давайте домовимося". Але оскільки він перебуває у процесі алкогольного розпаду особистості, він не відбиває дупля. Будь-яка інша нормальна людина не поїхала б із такою місією", – сказав Арестович.

Він також висловився про роль першого заступника голови Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, який є кремлівським куратором "ЛДНР". Раніше саме він здійснював такі візити, як здійснив 11 серпня Медведєв.

"І тут треба подивитися, як Кирієнко витончено вистрибнув. До цього ж він їздив, а тепер послали Медведєва. Я уявляю, яку апаратну інтригу треба було прокрутити Кирієнку, щоб зістрибнути з цієї ідіотської теми. Йому дуже не хотілося цим займатися. Це, як Лавров вісім років відкручувався від відвідування Криму. І тільки після Кримської платформи – за те, що він її допустив, Путін його копняками туди загнав", – розповів радник голови ОП.

Нагадаємо, Медведєв істерично відреагував на пропозицію Естонії скасувати візи для росіян до ЄС, назвавши це "нацистською хрінню".

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