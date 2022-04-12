Арестович про затримання Медведчука: "Він цінний і по Путіну, і по війні Росії"

Арестович про затримання Медведчука: "Він цінний і по Путіну, і по війні Росії"

Затриманий є дуже цінним у контексті підготовки Росією війни в Україні, сказав радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував затримання нардепа від ОПЗЖ та кума російського президента Віктора Медведчука, а також розповів, чим він цінний для України.

Про це радник голови ОП сказав у розмові з російським адвокатом та блогером Марком Фейгіним.

Відповідаючи на запитання про те, чи був Медведчук під час затримання в Києві, Арестович відповів: "Ні, він був не в Києві".

"Якщо втік, значить, або допомогли втекти, або зміг обманути. Офіс президента спрямував СБУ, сам президент", – зауважив радник голови президентського офісу.

"Він такий цінний, він цінний і по Росії, і по Путіну, і по війні Росії проти України, по підготовці цієї війни, і по організації антиукраїнського руху. А ще він по внутрішніх справах наших дуже цікавий", – розповів Арестович.

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський та СБУ повідомили про затримання Медведчука, переодягненого в українську військову форму.

Читайте також: