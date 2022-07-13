Арестович про звинувачення Єрмака: президента неможливо атакувати, а голова ОП – дуже зручна фігура

Окремі політичні сили налаштували в Україні когресвумен Вікторію Спартц проти голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це Олексій Арестович сказав у інтерв'ю ведучій 1+1 Наталці Мосейчук.

"Він дуже ображений по-людськи, тому що можливо він і шпигун, але якби всі шпигуни були такими. Так як він працює на країну, 24/7, світу білого не бачить, спить на "розкладушці" в кабінеті. Я не бачив людини, яка б пахала більше. Звісно, що в країні багато проблем. І я перший на них можу вказати. Але менше з тим, тут питання в іншому. Я зустрічався з пані Вікторією, коли вона була в Києві. Подивився, що вона за людина. Вона дійсно дуже переживає за Україну і вона доклалася, щоб ленд-ліз був реалізований, але в, як людини яка розбирається в психології, мене є повне враження, що її тут накачали під час неформальних контактів з представниками певних політичних сил. Вона була накачана якраз через нотку переживання за Україну. Вони її використали, надавили на святе", - сказав він.

Арестович додав, що у нинішніх умовах президента неможливо атакувати, а голова його Офісу – дуже зручна фігура.

"Оскільки проблем багато дійсно, адже ми ведемо величезну континентальну війну. Як казав Черчилль: "Війна – це завжди каталог грубих помилок". Завжди можна знайти грубі помилки і накачати до того ступеня, коли під емоційним станом можна символічно його прив’язати. І ось ці сили, які атакують главу Офісу президента, прив’язують всі ці стани і всі ці повідомлення до символічної фігури. Президента неможливо зараз атакувати, адже це лідер, яким захоплюється весь світ. А от голова ОП – дуже зручна фігура. Йому сформовано образ сірого кардинала", - додав радник голови ОП.

Він також заявив, що Спартц вже отримала відповідь від лідерки демократів у Конгресі США.

"Це улюблена гра деяких політичних сил, яка полягає в тому, що "американці сказали". Але я хочу нагадати, що лідерка демократів у Конгресі відповіла пані Вікторії і сказала, що немає про що хвилюватися. В інтерв’ю пані Вікторія говорить дуже конкретно, що справа не в Єрмаку, а в тому, що ви не готуєтесь до війни, а мені сказали, що Єрмак за це відповідає". І ті лідери суспільної думки, політики, які в нас підхоплюють, що "а може не давати зброю, поки не призначать голову САП, або поки Єрмак на посаді перебуває" – це набагато гірше, ніж ОПЗЖ", - вважає він.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що одержана від західних партнерів зброя поставляється виключно на фронт, а чутки про її продаж на "чорному" ринку — вкиди російської пропаганди.