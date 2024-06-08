Арестович прогнозує Україні ще більшу втрату територій та населення: яку причину називає

При цьому Арестович цинічно порівняв населення УРСР з теперішньою кількістю українців на неокупованих територіях України.

Утримати територію України в межах 1991 року заважає “ліволіберальна націоналістична модель” — ідеологічна рамка, яка “перемогла” у країні.

Таку думку висловив скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який зараз перебуває за кордоном.

Критикуючи якість теперішніх управлінців, він в унісон кремлівській пропаганді стверджує, що адміністрування в Україні відбувається на догоду “токсичній меншості” (в російському варіанті — “нацистам”), та прогнозує подальші втрати Україною територій або населення, яке втікатиме із країни.

При цьому Арестович цинічно порівняв населення УРСР (52 млн) з теперішньою кількістю українців, які проживають на території, що контролюється українською владою.

“Ліволіберальна націоналістична модель – це пряме вбивство України. Це вбивство продовжуватиметься доти, доки модель не буде відкинута країною або - до смерті державності України. Ще один варіант – скорочення території, чисельності та якості населення до розмірів, які неокомсомольці здатні адмініструвати. Це – кілька областей. Історичну перспективу цих областей можете самі оцінити”, - написав він.

Нагадаємо, раніше Арестович звинуватив президента Зеленського в тому, що він нібито не хоче припиняти війну, оскільки тоді доведеться проводити вибори.

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