Арестович розповів, як можна врятувати з в'язниці експрезидента Грузії Саакашвілі

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, як можна визволити з в'язниці колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це він сказав 30 листопада у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"За тою інформацією, яка є у мене, я б запропонував його передати третій країні, наприклад якісь Австрії, забезпечити повноцінне лікування за умови утримання його під вартою. Це з одного боку дозволить грузинській стороні забезпечити правосуддя, але і зберегти йому здоров'я. Я б це запропонував грузинській стороні, бо вони ж не хочуть, щоб він помер у тюрмі. Тоді судіть його, але віддайте його третій стороні. Так ви уникнете підозр, що ви його отруїли чи хочете довести до смерті. А тому давайте - повноцінне лікування плюс правосуддя", - сказав Арестович.

Арешт Саакашвілі і його ймовірне отруєння

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Оскільки у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років ув'язнення за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

28 листопада адвокат Саакашвілі розповів, що стан політика, який перебуває у в'язниці, різко погіршився. В його організмі виявили нібито сліди смертельної отрути.

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