Арестович розповів, як Зеленський вийшов до військових у Бахмуті після закону про дезертирство

У політичний культурі Росії неможливо, щоби поряд з керівником держави стояв хтось озброєний, а президент України Володимир Зеленський побував у Бахмуті серед сотень озброєних бійців ще й після ухвалення закону про посилення відповідальності за дезертирство.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером та юристом Марком Фейгіним.

"У політичний культурі Російської Федерації, де цар – все для селян і все за них бореться, у страшному сні не може наснитися, щоби поряд із керівником Росії був хтось зі зброєю. А Зеленський стояв в оточенні сотень солдатів та офіцерів, які озброєні та будь-якої миті можуть вистрілити, якщо вже на те пішло", – зауважив радник ОП.

"Страшний Єрмак – негідник і сірий кардинал, підла сволота – теж же там перебуває, і в нього можуть вистрелити. Гаразд, президент – символ і так далі. Але це ж гад (Єрмак – ред.), це ж сірий кардинал. Ну от в нього вистрелити. І чиновники Міністерства оборони, які як завжди не додають, крадуть і підставляють солдат, теж же там перебувають", – іронічно додав Арестович.

Він також звернув увагу на те, що Зеленський з командою побували в Бахмуті після ухвалення в парламенті закону про посилення відповідальності за дезертирство, яким багато хто невдоволений.

"Ба більше, це ж закон про посилення відповідальності військовослужбовців пройшов, яким так бурхливо багато хто обурені. І всі ці солдати зі зброєю в руках можуть прямо запитати: "А що це ви, сволото, там наухвалювали? Ви що, проти нас? Ми тут кров проливаємо, а ви…" І нічого, і всіх залишили зі зброєю, ніхто нікого не роззброював. Вони мали повний шанс висловити своє невдоволення максимально різким способом", – розповів радник президентського офісу.

Нагадаємо, Зеленський 20 грудня несподівано прибув до Бахмута, де відвідав передові позиції ЗСУ, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками.

Пр який закон йдеться

Зауважимо, Верховна Рада 13 грудня ухвалила закон №8271 про посилення відповідальності за воєнні злочини. Документ виключає можливість звільнення військовослужбовців від покарання або призначення їм м'якшого покарання, ніж передбачено Кримінальним кодексом (непідкорення; невиконання наказу; загроза чи насильство щодо начальника; самовільне залишення місця несення служби; дезертирство, самовільне залишення поля бою, або відмова діяти зброєю).

Вже 15 грудня на сайті президента опублікували петицію №22/173526-еп із закликом накласти вето на цей закон.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за воєнні злочини.

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