Арестович спрогнозував, як закінчить Путін: "Його отруять, найімовірніше"

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ніхто з оточення президента РФ Володимира Путіна не розмовлятиме з ним про необхідність закінчити війну, натомість диктатора можуть просто отруїти.

Про це Арестович розповів у інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону.

Радник ОП на прикладі генералів з охорони очільника Кремля пояснив, чому ніхто з оточення прямо не виступить проти нього.

"Вся Росія зав'язана на Путіні. Вони розуміють, що кривавий розпад буде, негайно почнуть ділити владу і власність, кривава сутичка. Вони до неї не готові. Багато хто не вірить, що вони її виграють, наприклад, тому що бракує сил. І їхнє становище, влада і власність означають становище лише за Путіна. Тож немає виступів проти нього. Але коли вони відчують, що народ поставив Путіну незалік масово, – ось тоді почнеться по-справжньому", – зазначив Арестович.

Він також негативно відповів на запитання, чи бачить перспективу, коли до Путіна хтось прийде і скаже: "Вово, закінчуй усе".

"Ні. Я думаю, що розмови з ним не буде. Його отруять, найімовірніше. Розмовляти про що? Пацюк, загнаний у кут, Гітлер у бункері – він втратив здатність сприймати аргументацію нормально", – сказав радник президентського офісу.

Зауважимо, у травні британське видання The Sun писало, що Путін боїться, що його можуть отруїти. Тому президент РФ найняв команду людей, які куштують його їжу, перш ніж самому з’їсти її. Окрім того, господар Кремля має спеціальні рукавички, щоб захистити шкіру від можливого впливу смертельних речовин.

Нагадаємо, напередодні Арестович натякнув на можливу смерть Путіна, коли пояснював відмову прем'єра Індії Нарендри Моді зустрічатися з президентом РФ. Так, радник ОП сказав, що "підписувати угоду з людиною, якої вже у квітні може фізично не існувати, нікому не потрібно".

Згодом Арестович оцінив, що бойові дії в Україні почнуть загасати від середини літа 2023 року, але часові межі можуть змінитися в разі смерті Путіна.

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