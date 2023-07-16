Арестович заявив про можливість тимчасово "обміняти" окуповані території на вступ до НАТО

Арестович вважає, що звільнення окупованих територій військовим шляхом принесе багато жертв.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович не відкидає, що для того, щоб швидко стати учасником НАТО, Україні доведеться тимчасово "відмовитися" від своїх територій.

Про це він заявив у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

Арестович каже, що, за одним із сценаріїв, він пропонує залишити території, які тимчасово перебувають під контролем РФ, якщо після цього Україна одразу стане членом Альянсу.

"80% території ми утримуємо. Виходить, здебільшого держави, як вони нам обіцяють, припиняємо війну і вступаємо до НАТО. Можу сказати, це суперісторичний шанс", – заявив екс-радник ОП.

Арестович наголосив, що "ніхто не збирається відмовлятися від звільнення Криму та інших окупованих територій".

"Просто пропонують робити це невоєнним шляхом. Або робити це військовим шляхом – але якою ціною. Ціною загибелі 200 тисяч дорослого чоловічого населення, зруйнованої економіки", – заявив він.

За словами Арестовича, його варіант схожий на історію з розділеною Німеччиною, тобто варіант "ФРН-НДР".

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Путін не застосовуватиме ядерної зброї у війні проти України.

Також Байден заявив, що війна в Україні не триватиме роками і пообіцяв гарантувати нашій країні безпеку, доки вона не стане членом НАТО.

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