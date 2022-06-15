Арестович заявив, що Росія готується до довгої війни із Заходом у позиції Ірану

Арестович заявив, що Росія готується до довгої війни із Заходом у позиції Ірану

Російська влада вирішила готуватися до тривалої війни з Заходом, у якій РФ опиняється в положенні Ірану. Ця держава перебуває під санкціями, але їй вдається вести довгі бойові дії.

Росія налаштована на "вирішення проблем України протягом кількох років".

Про це радник керівника офісу президента України Олексій Арестович заявив у розмові з російським юристом і правозахисником Марком Фейгіним 15 червня.

"Я бачу по заявах російської сторони, що Кремль зрозумів одну чудову річ. Вони остаточно переконалися, що брати нахрапом не вдається Захід. Треба готуватися до довгої війни. Російська Федерація в цій війні опиняється в положенні Ірану, який перебуває під санкціями, обмежений і його всі зневажають, не люблять на Заході, проти кого він воює. Але він умудряється вести довгі, тривалі, у напів гібридному варіанті бойові дії", – розповів радник голови ОП.

"Вони налаштовані на дуже тривалі бойові дії і на вирішення проблем України протягом там кількох років. Обмовка Медведєва, що "через два роки України, можливо, не буде", показує, що в принципі горизонт планування може бути такий", – додав Арестович.

Він зазначив, що Росія розраховує на слабкість Заходу.

"І на їхній погляд, Захід цю слабкість цілком демонструє. Найяскравіший доказ цього – це темпи постачань озброєнь", – сказав радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, раніше в ОП відповіли на погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який поставив під сумнів існування України на мапі світу через два роки.

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