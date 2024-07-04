Арестович заявив, що українці почали воювати гірше, і назвав несподівану причину

Колишній радник ОП припустив, що найближчим часом буде оголошено про припинення бойових дій, після чого в Україні відбудуться вибори.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що українці стали воювати гірше, ніж на початку війни, попри те, що Сили оборони України отримали більше техніки та снарядів. За його словами, причина в “організаційних провалах” та у “втраті керованості та ефективності” державного управління.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі за підсумками розмови із російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною.

У цьому контексті Арестович згадав про закон про мобілізацію, який депутати не могли ухвалити пів року, "намагаючись виторговувати політичні бали, замість підтвердження своїх декларацій про "рятування країни під час війни за виживання з одвічним ворогом".

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За його словами, Україна відстала за темпами мобілізації та "постачанням озброєння, які були безпосередньо пов'язані з прийняттям закону", а росіяни натомість зробили "стрибок у вдосконаленні своєї організації та освоєнні оперативного мистецтва, втраченого пострадянськими країнами після розпаду Союзу".

"З такими темпами через два роки ми протистоятимемо армії зовсім іншого рівня. Якщо ж ми ухвалимо відповідні рішення у своїй армії зараз, то плоди будуть видні також через кілька років, але передумов до усвідомлення та прийняття таких рішень у нас не видно. Та й без реформування усієї державної системи це практично неможливо", - заявив скандальний блогер, який наразі перебуває за кордоном.

Арестович припустив, що найближчим часом буде оголошено про припинення бойових дій та початок мирних переговорів, після чого в Україні відбудуться вибори.

"Якщо громадяни оберуть збереження самовбивчої ідеології, збереження корумпованої форми держави, де не цінують людей, то до 2027 року доведеться знову зустрічати в розкраденій країні путінську армію, яка буде вже зовсім по-іншому підготовленою", - попередив він.

При цьому Арестович закликав проголосувати "за розворот держави обличчям до людей, де основний цінністю є вільна людина, за нову систему колективної безпеки". Тоді, за його словами, "на Україну чекає зовсім інше майбутнє, де кожен почувається спокійно, маючи всі можливості до розвитку у своїй країні".

Хто саме буде репрезентантом "хорошої ідеології" Олексій Арестович не натякнув, залишивши українців губитися в здогадах.

Арестович пропонує перейти до мирних переговорів із Росією

Нагадаємо, раніше Арестович назвав найважливішу, на його погляд, проблему в Україні, яка призводить до загибелі людей та “руху до програшу” під час війни. За його словами, це відсутність критики та “совкове” ставлення до тих, хто “критикує систему”.

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